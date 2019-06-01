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Информационный сайт города Гусева

В янтарном крае официально стартовал купальный сезон

1 июня 2019, 10:29
В янтарном крае официально стартовал купальный сезон
Сегодня в янтарном крае официально стартовал купальный сезон. Главное управление МЧС России по Калининградской области предлагает ознакомиться со списком пляжей, официально разрешенных для купания по состоянию на 1 июня 2019 года.

Калининград:
  • Озера: Пелавское, Шенфлиз, Голубые.

Балтийский городской округ:
  • Городской пляж Балтийска: участок побережья от спасательной станции до границы деревянного променада в районе Гвардейского бульвара с одной стороны и 1600 метров в сторону северного мола с другой.

Полесский городской округ:
  • Пляж Полесска в районе насосной станции № 1.

Гвардейский городской округ:
  • Обводненный карьер в поселке Березовка;
  • Правдинское водохранилище.

Гусевский городской округ:
  • Пляж на озере Голубом (Домашнем).

Нестеровский городской округ:
  • Пляж ГБУ ОЦД и МО «Жемчужина» на озере Виштынецкое.

Пионерский городской округ:
  • Городской пляж на побережье Балтийского моря протяженностью 405 метров от волнореза (буны) № 1 в сторону мыса Гвардейский, до волнореза (буны) № 6;
  • Участок побережья Балтийского моря от спуска с променада в районе переулка Комсомольский, в сторону мыса Гвардейский.

Светлогорский городской округ:
  • Пляж МАУ ЦОиПМИ «Огонек»;
  • Пляж МАУ ДСЦОим. В.Терешковой;
  • Пляж ГАУ КО «СОЦ» протяженностью 50 метров на побережья Балтийского моря от спуска к морю в поселке Отрадное на восток.

Зеленоградский городской округ:
  • Пляж на побережье Балтийского моря протяженностью 200 метров в границах 70метров западнее и 130 метров восточнее от спуска к морю возле кафе «У Нептуна»;
  • Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров от спуска к морю расположенного западнее дома № 40 возле смотровой площадки;
  • Участок побережья Балтийского моря напротив отеля «Самбия»;
  • Пляж ГАОУ ДОД КО КДЮСШ «Алые паруса»;
  • Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров в поселке Лесное от крайнего спуска на восток в сторону бетонного променада;
  • Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров в поселке Куликово.
купальный сезон
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