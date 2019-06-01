/ / / В янтарном крае официально стартовал купальный сезон

Калининград:
- Озера: Пелавское, Шенфлиз, Голубые.
Балтийский городской округ:
- Городской пляж Балтийска: участок побережья от спасательной станции до границы деревянного променада в районе Гвардейского бульвара с одной стороны и 1600 метров в сторону северного мола с другой.
Полесский городской округ:
- Пляж Полесска в районе насосной станции № 1.
Гвардейский городской округ:
- Обводненный карьер в поселке Березовка;
- Правдинское водохранилище.
Гусевский городской округ:
- Пляж на озере Голубом (Домашнем).
Нестеровский городской округ:
- Пляж ГБУ ОЦД и МО «Жемчужина» на озере Виштынецкое.
Пионерский городской округ:
- Городской пляж на побережье Балтийского моря протяженностью 405 метров от волнореза (буны) № 1 в сторону мыса Гвардейский, до волнореза (буны) № 6;
- Участок побережья Балтийского моря от спуска с променада в районе переулка Комсомольский, в сторону мыса Гвардейский.
Светлогорский городской округ:
- Пляж МАУ ЦОиПМИ «Огонек»;
- Пляж МАУ ДСЦОим. В.Терешковой;
- Пляж ГАУ КО «СОЦ» протяженностью 50 метров на побережья Балтийского моря от спуска к морю в поселке Отрадное на восток.
Зеленоградский городской округ:
- Пляж на побережье Балтийского моря протяженностью 200 метров в границах 70метров западнее и 130 метров восточнее от спуска к морю возле кафе «У Нептуна»;
- Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров от спуска к морю расположенного западнее дома № 40 возле смотровой площадки;
- Участок побережья Балтийского моря напротив отеля «Самбия»;
- Пляж ГАОУ ДОД КО КДЮСШ «Алые паруса»;
- Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров в поселке Лесное от крайнего спуска на восток в сторону бетонного променада;
- Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров в поселке Куликово.