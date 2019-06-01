1 июня 2019, 10:29

Озера: Пелавское, Шенфлиз, Голубые.



Городской пляж Балтийска: участок побережья от спасательной станции до границы деревянного променада в районе Гвардейского бульвара с одной стороны и 1600 метров в сторону северного мола с другой.



Пляж Полесска в районе насосной станции № 1.



Обводненный карьер в поселке Березовка;



Правдинское водохранилище.



Пляж на озере Голубом (Домашнем).



Пляж ГБУ ОЦД и МО «Жемчужина» на озере Виштынецкое.



Городской пляж на побережье Балтийского моря протяженностью 405 метров от волнореза (буны) № 1 в сторону мыса Гвардейский, до волнореза (буны) № 6;



Участок побережья Балтийского моря от спуска с променада в районе переулка Комсомольский, в сторону мыса Гвардейский.



Пляж МАУ ЦОиПМИ «Огонек»;



Пляж МАУ ДСЦОим. В.Терешковой;



Пляж ГАУ КО «СОЦ» протяженностью 50 метров на побережья Балтийского моря от спуска к морю в поселке Отрадное на восток.



Пляж на побережье Балтийского моря протяженностью 200 метров в границах 70метров западнее и 130 метров восточнее от спуска к морю возле кафе «У Нептуна»;



Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров от спуска к морю расположенного западнее дома № 40 возле смотровой площадки;



Участок побережья Балтийского моря напротив отеля «Самбия»;



Пляж ГАОУ ДОД КО КДЮСШ «Алые паруса»;



Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров в поселке Лесное от крайнего спуска на восток в сторону бетонного променада;



Участок побережья Балтийского моря протяженностью 150 метров в поселке Куликово.



Сегодня в янтарном крае официально стартовал купальный сезон. Главное управление МЧС России по Калининградской области предлагает ознакомиться со списком пляжей, официально разрешенных для купания по состоянию на 1 июня 2019 года.