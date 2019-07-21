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Завершён ремонт участка дороги «Гусев — Дубрава — Плавни»

22 июля 2019, 10:57
Завершён ремонт участка дороги «Гусев — Дубрава — Плавни»
В Калининградской области отремонтировали первую в 2019 году трассу по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы проходили на участке «Гусев — Дубрава — Плавни», рассказал губернатор Антон Алиханов в своем Инстаграме.

«Первая дорога по #нацпроект #БКАД в 2019 году завершена. #ГусевДубраваПлавни», — написал Антон Алиханов.

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