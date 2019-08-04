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О Кирхе в Вальтеркемене (Ольховатка)

4 августа 2019, 17:11
Постоялый двор и кирха Вальтеркемена
В 1607 году в поселении Вальтеркемен, сейчас это посёлок Ольховатка, появился приход. Первым пастором там был Кристофер Клебер.

Исторически так сложилось, что Вальтеркемен был центром просвещения. Здесь служили пасторами: Мельхиор (Микелис) Швоба (Швабе) — известный поэт XVII века, Якоб Перкунас — собиратель фольклора и автор литовско-немецкого словаря, Пилипас (Филип) Руйгис — серьёзный исследователь литовского языка и собиратель песен литовского народа, его сын Павел (Павелас) — автор грамматики прусского языка и другие известные деятели прусского просвещения.

Как обычно кирха в этих краях изначально была деревянной. Хотя основное строительство завершилось в 1653 году, после её перестраивали до 1717 года.

В период 1753 и 1855 годы в кирхе Вальтеркемена были произведены капитальные изменения.

О Кирхе в Вальтеркемене (Ольховатка)
Кирха Вальтеркемена


Вид на кирху Вальтеркемена с тыльной стороны


Внутреннее убранство кирхи Вальтеркемена

Во время Первой мировой войны здание кирхи было почти полностью разрушено. Его восстановили только в 1925–1926 годах.

Вторая мировая война принесла новые беды — кирха опять получила серьезные разрушения.

Уже в советское время здание кирхи подремонтировали и использовали как склад для комбикорма. Большая часть прилегающих строений, которые использовались священнослужителями для хозяйственных нужд, были разобраны.


Здание бывшей кирхи Вальтеркемена. Вид с юга. Фото 2015 года


Обратная сторона здания бывшей кирхи Вальтеркемена. Фото 2014 года

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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