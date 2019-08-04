/ / / О Кирхе в Вальтеркемене (Ольховатка)

Исторически так сложилось, что Вальтеркемен был центром просвещения. Здесь служили пасторами: Мельхиор (Микелис) Швоба (Швабе) — известный поэт XVII века, Якоб Перкунас — собиратель фольклора и автор литовско-немецкого словаря, Пилипас (Филип) Руйгис — серьёзный исследователь литовского языка и собиратель песен литовского народа, его сын Павел (Павелас) — автор грамматики прусского языка и другие известные деятели прусского просвещения.
Как обычно кирха в этих краях изначально была деревянной. Хотя основное строительство завершилось в 1653 году, после её перестраивали до 1717 года.
В период 1753 и 1855 годы в кирхе Вальтеркемена были произведены капитальные изменения.
Кирха Вальтеркемена
Вид на кирху Вальтеркемена с тыльной стороны
Внутреннее убранство кирхи Вальтеркемена
Во время Первой мировой войны здание кирхи было почти полностью разрушено. Его восстановили только в 1925–1926 годах.
Вторая мировая война принесла новые беды — кирха опять получила серьезные разрушения.
Уже в советское время здание кирхи подремонтировали и использовали как склад для комбикорма. Большая часть прилегающих строений, которые использовались священнослужителями для хозяйственных нужд, были разобраны.
Здание бывшей кирхи Вальтеркемена. Вид с юга. Фото 2015 года
Обратная сторона здания бывшей кирхи Вальтеркемена. Фото 2014 года
Владимир Летягин