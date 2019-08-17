/ / / Иоган-Фридрих Шмальц — первый глава сельскохозяйственного общества малой Литвы

17 августа 2019, 15:51

Владимир Летягин

Как уже рассказывали ранее, власть Гумбинненского района активно развивала сельское хозяйство, расширяя при этом образовательную сферу в этом направлении.В 1821 году было учреждено Сельскохозяйственное общество малой Литвы, центр которого находился в Гумбинене. Организация занималась развитием сельского хозяйства восточных районов Пруссии. Также существовало отдельное сельскохозяйственное общество Гумбинненского района.Обе структуры работали в постоянном контакте и от части дублировали друг друга. Спектр вопросов который решался был довольно широк: обучение сельского населения ведению хозяйств с учётом климатических особенностей, подбор семенного фонда и пород скота, мелиорация и многое другое.Отличные достижения в сфере сельского хозяйства в восточных районах Пруссии на долгие годы вперёд были заложены именно этими структурами, что может служить образцом и сегодня. Правильная организация любого дела — залог успеха.Первым главой Сельскохозяйственного общества малой Литвы был саксонский помещик Иоган-фридрих Шмальц. В Пруссию он переехал в 1812 году, где изначально состоял в управлении государственного земельного фонда.Сельскохозяйственное общество малой Литвы Иоган-фридрих Шмальц возглавлял до 1829 года. После занимал должность профессора сельского хозяйства и технологии в Тартусском университете в России до 1847 года.Иоган-фридрих Шмальц имел широкие познания в области ведения сельского хозяйства на территории Прибалтики. На эту тему он выпустил несколько книг, которые издавались в России, в Пруссии, в том числе и Гумбиннене.