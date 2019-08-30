Конкурсное агентство Калининградской области разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение трёх аппаратов для ультразвуковых исследований кровоснабжения головного мозга. Аппараты приобретаются для Гусевской центральной больницы, областной клинической больницы и городской клинической больницы Калининграда.
В стоимость контракта также входит обучение медперсонала работе с приборами. Средства выделяются из областного бюджета и бюджетов медучреждений.
Общая начальная цена контракта составляет 7,245 миллионов рублей, то есть по 2,415 миллиона рублей за каждый аппарат. Победитель аукциона определиться 12 сентября.
В Гусевской больнице появится аппарат для исследования кровоснабжения мозга
30 августа 2019, 19:38