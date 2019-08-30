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В Гусевской больнице появится аппарат для исследования кровоснабжения мозга

30 августа 2019, 19:38
В Гусевской больнице появится аппарат для исследования кровоснабжения мозга
Конкурсное агентство Калининградской области разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение трёх аппаратов для ультразвуковых исследований кровоснабжения головного мозга. Аппараты приобретаются для Гусевской центральной больницы, областной клинической больницы и городской клинической больницы Калининграда.

В стоимость контракта также входит обучение медперсонала работе с приборами. Средства выделяются из областного бюджета и бюджетов медучреждений.

Общая начальная цена контракта составляет 7,245 миллионов рублей, то есть по 2,415 миллиона рублей за каждый аппарат. Победитель аукциона определиться 12 сентября.
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