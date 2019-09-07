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Информационный сайт города Гусева

Гусевская ТЭЦ

7 сентября 2019, 13:27
Фотография электростанции 1940 года
Электростанция в Гумбиннене была построена в период с 1934 по 1939 годы и проработала до 1945 года. При Советском Союзе её восстановили только в 1955 году. В то время она носила название «Гумбинненская ГРЭС-5».

Гидроэлектростанция была снабжена паровыми котлами фирм «Бобкок-Вильямс» и «Шихау-Эльбинг» среднего давления с естественной циркуляцией и производительностью в 35 тон каждый, а также радиальным турбо-генератором переменного тока в 15 мегаватт фирмы «Браш-Юнгстрем» и с валами турбогенераторов, вращающимися в противоположном направлении.

28 марта 1955 года электростанция вышла на промышленный уровень. В 1957 году была введена в эксплуатацию вторая очередь производственных мощностей.

С 2011 года электростанция перешла с мазута на газ. Мазут остался только в виде резервного топлива.

После уже на «Гусевской ТЭЦ» были установлены три паровых котлоагрегата среднего давления и производительной мощностью 190 тонн в час каждая, а также два турбогенератора мощностью по 15,5 мегаватт. Общая тепловая нагрузка станции на тот период составляла 118 гигакалорий в час.


Фотография электростанции в советское время

«Гусевская ТЭЦ» производит как тепловую, так и электрическую энергию.

По данным сайта Калининградской генерирующей компании директором сейчас является Авазимбетов Курбанбай Таганович, а главным инженером Сементин Валерий Александрович.

Владимир Летягин
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