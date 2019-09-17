/ / / Газеты Гумбиннена

Владимир Летягин

История прессы на территории нашего района крайне любопытна и интересна. Началась она в 1811 году, когда стал выходить бюллетень правительства Гумбиннена. Это издание должно было информировать население и рассказывать о том, чем занималась власть на местах.Бюллетень правительства Гумбиннена выходил до 1944 года включительно под названием «Gumbiner Kreisblatt».С 1812 года в Гумбиннене печатали листок, который также имеет богатую историю и в котором рассказывалось об интеграции с Литвой. Позднее этот печатный листок стал называться «Прусско-литовской газетой», а с 1939 года — «Старопрусской народной газетой». Здание редакции располагалось на Фридрихштрассе, 18. Сейчас это проспект Ленина.Более молодым изданием в здешних краях была «Гумбинненская общая газета». Она издавалась с 1875 по 1944 годы. Здание редакции располагалось на Вильгельмштрассе, 18. Сейчас это тоже проспект Ленина, но в противоположной стороне.Помимо всего прочего в Гумбиннене издавались газеты разных партий. В период между двух мировых войн особенно популярной была газета Социал-демократов.Также в Гумбиннене в XIX веке издавались журналы «Георгина» и «Друг дома», а местные учебные заведения издавали труды преподавателей.В Гумбиннене было две типографии, которых более чем хватало для обеспечения округа печатной продукцией.