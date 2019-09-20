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Знаменитый Дом стрелка́

20 сентября 2019, 22:29
В период с 1911 по 1912 годы в Гумбиннене по проекту Кенигсбергских архитекторов Лемма и Норнемана был построен знаменитый Дом стрелка́.

Комплекс зданий, в который входил Дом стрелка́, располагался на улицах Бисмаркштрассе и Шутценштрассе. Сейчас это улицы Московская и Артиллерийская соответственно.




Эти строения предназначались для концертов и корпоративных мероприятий. Были летний и зимний концертные залы, которые использовались для театральных постановок,  малый Кайзеровский зал предназначался для собраний и корпоративов, а во дворе устраивались вечеринки. Также были тир на 6 стендов и кегельбан.



В советское время здание Дома стрелка́ стало называться Городским домом офицеров.

Владимир Летягин
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