/ / / Знаменитый Дом стрелка́

Комплекс зданий, в который входил Дом стрелка́, располагался на улицах Бисмаркштрассе и Шутценштрассе. Сейчас это улицы Московская и Артиллерийская соответственно.
Эти строения предназначались для концертов и корпоративных мероприятий. Были летний и зимний концертные залы, которые использовались для театральных постановок, малый Кайзеровский зал предназначался для собраний и корпоративов, а во дворе устраивались вечеринки. Также были тир на 6 стендов и кегельбан.
В советское время здание Дома стрелка́ стало называться Городским домом офицеров.
Владимир Летягин