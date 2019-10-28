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Информационный сайт города Гусева

Команда знатоков из Гусева заняла III место в международных интеллектуальных играх в Варшаве

28 октября 2019, 11:15
Команда знатоков из Гусева заняла III место в международных интеллектуальных играх в Варшаве
21 октября 2019 года был проведен международный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди польских команд и команд Калининградской области. Турнир проходил в представительстве Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству — Российском центре науки и культуры в городе Варшаве.

Город Гусев представляла команда «Кин-дза-дза» в составе двух знатоков — Беляевой Галины и Дударь Натальи, завоевавших третье место среди взрослых команд.

После турнира делегация знатоков посетила Посольство Российской Федерации в Варшаве, где атташе по культуре Анастася Шубина провела очень интересную экскурсию.
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