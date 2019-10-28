Команда знатоков из Гусева заняла III место в международных интеллектуальных играх в Варшаве 28 октября 2019, 11:15

21 октября 2019 года был проведен международный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди польских команд и команд Калининградской области. Турнир проходил в представительстве Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству — Российском центре науки и культуры в городе Варшаве.



Город Гусев представляла команда «Кин-дза-дза» в составе двух знатоков — Беляевой Галины и Дударь Натальи, завоевавших третье место среди взрослых команд.



После турнира делегация знатоков посетила Посольство Российской Федерации в Варшаве, где атташе по культуре Анастася Шубина провела очень интересную экскурсию.