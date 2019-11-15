Стартовал прием заявок на участие в электронном аукционе на выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в поселке Ольховатка Гусевского района.
Как рассказал руководитель Конкурсного агентства Калининградской области Леван Дараселия, начальная цена составляет 5 млн 390 тысяч рублей. Проведение аукциона запланировано на 25 ноября. В соответствии с контрактом подрядчик, который определится в ходе электронного аукциона, должен будет закончить работы по строительству ФАПа до 31 марта 2020 года.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в Калининградской области ведется в рамках работы по обеспечению доступной и качественной медицинской помощью жителей муниципалитетов. Начиная с 2012 года, в регионе заработали 49 фельдшерско-акушерских пунктов, а также восемь офисов врачей общей практики и одна врачебная амбулатория. Планируется, что всего в 2020 году появятся еще четыре ФАПа.
В поселке Ольховатка Гусевского района появится новый ФАП
15 ноября 2019, 19:13