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Информационный сайт города Гусева

В поселке Ольховатка Гусевского района появится новый ФАП

15 ноября 2019, 19:13
В поселке Ольховатка Гусевского района появится новый ФАП
Стартовал прием заявок на участие в электронном аукционе на выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в поселке Ольховатка Гусевского района.

Как рассказал руководитель Конкурсного агентства Калининградской области Леван Дараселия, начальная цена составляет 5 млн 390 тысяч рублей. Проведение аукциона запланировано на 25 ноября. В соответствии с контрактом подрядчик, который определится в ходе электронного аукциона, должен будет закончить работы по строительству ФАПа до 31 марта 2020 года.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в Калининградской области ведется в рамках работы по обеспечению доступной и качественной медицинской помощью жителей муниципалитетов. Начиная с 2012 года, в регионе заработали 49 фельдшерско-акушерских пунктов, а также восемь офисов врачей общей практики и одна врачебная амбулатория. Планируется, что всего в 2020 году появятся еще четыре ФАПа.
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Г
# 1Гость Наталья
фап появился, а вот новая площадь нет.
 через 2 недели после озвученого срока открытия площади у нас так и не открыли площадь
Вчера, 21:15   ЦитироватьОтветить
21
А
# 2Андрей (не Петрович)
Гость Наталья, декабрь ещё не наступил.

Вчера, 22:52   ЦитироватьОтветить
01
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