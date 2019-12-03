Сотрудники МБУ «Чистота» высадили на городской площади зелёные насаждения

На центральной площади продолжаются работы по благоустройству, и сегодня проходит завершающий в этом году этап озеленения, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Сотрудники МБУ «Чистота» под руководством начальника участка озеленения Натальи Дегтярёвой и совместно с начальником архитектуры и градостроения администрации Димом Охрименко высадили рядом со скульптурой «Ангел-Хранитель Мира» молодую сосну, а также многолетние кустарниковые растения: падуб, самшит и можжевельник.
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев посетил площадь, специалист по озеленению и архитектор проекта рассказали главе о вновь посаженных растениях.