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Сотрудники МБУ «Чистота» высадили на городской площади зелёные насаждения

3 декабря 2019, 12:30
Сотрудники МБУ «Чистота» высадили на городской площади зелёные насаждения
На центральной площади продолжаются работы по благоустройству, и сегодня проходит завершающий в этом году этап озеленения, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Сотрудники МБУ «Чистота» под руководством начальника участка озеленения Натальи Дегтярёвой и совместно с начальником архитектуры и градостроения администрации Димом Охрименко высадили рядом со скульптурой «Ангел-Хранитель Мира» молодую сосну, а также многолетние кустарниковые растения: падуб, самшит и можжевельник.

Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев посетил площадь, специалист по озеленению и архитектор проекта рассказали главе о вновь посаженных растениях.
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Г
# 1Гость Ирина
Стоило ли губить красивейшие ели,чтобы опять посадить,да ещё и сосну,как она вообще будет нелепо смотреться ,особенно ,когда подрастет 
Сегодня, 12:55   ЦитироватьОтветить
44
ж
# 2живу в Гусеве
Классные. Только бы прижились.
Сегодня, 12:58   ЦитироватьОтветить
50
Г
# 3Гость.
Обеспокоенные гусевцы могут быть спокойны. Зелень высадили и теперь снова есть место где есть опорожниться. 
Сегодня, 13:59   ЦитироватьОтветить
13
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