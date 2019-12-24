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Информационный сайт города Гусева

На перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Школьной установят «лежачих полицейских»

24 декабря 2019, 18:20
В ближайшее время в Гусеве появится ещё одна улица с «лежачими полицейскими». Искусственные дорожные неровности будут установлены на перекрёстке улиц Школьной и Зои Космодемьянской. Сегодня здесь уже установили дорожные знаки. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

По улице Школьной проходит поток грузового автотранспорта. Студенты колледжа агротехнологий и природообустройства ежедневно направляются по этому перекрёстку из общежития в сторону учебного корпуса. Здесь были зафиксированы несколько случаев ДТП с участием пешеходов.

Ранее, в сентябре этого года, лежачий полицейский был установлен на территории парковой зоны физкультурно-оздоровительного комплекса.
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Ж
# 1Житель
Человек, которому приходят такие хаотичные идеи и решения по благоустройству, безопасности и комфорта движения, что ты куришь по утрам, ТВАР*. Давай все дороги в городе застелим этим гавном, может все пешком начнут ходить и ВЫ в том числе. 
Сегодня, 19:23   ЦитироватьОтветить
110
Г
# 2Гость Водитель
Ездить уже невозможно, только и прыгаешь по этим "полицейским". Может хватит уже их устанавливать?
Сегодня, 20:14   ЦитироватьОтветить
60
8
# 388564
Город-сказка тут всё через задницу.
Да наройте метровые ямы и никто ездить не будет. Идиоты...
Сегодня, 20:36   ЦитироватьОтветить
21
Р
# 4Рам
Города создаются для людей. Находясь в городе,человек должен чувствовать себя защищённым,ему должно быть комфортно. Так же в городе проходят дороги,по которым передвигаются повышенные источники опасности. Многие человеки,управляя таким источником,начинают думать только о себе,игнорируя остальных жителей. Тогда жители городов,заботясь о своей безопасности,ограничивают среднюю скорость движения в городе искусственными неровностями. Вывод прост. Хочешь ездить хорошо,не будь мудаком.
Сегодня, 20:47   ЦитироватьОтветить
21
ш
# 5шофер
если нет ям то надо делать бугорки ровного не должно быть
Сегодня, 21:04   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 6Гость гость
Цитата: Рам
Города создаются для людей. Находясь в городе,человек должен чувствовать себя защищённым,ему должно быть комфортно. Так же в городе проходят дороги,по которым передвигаются повышенные источники опасности. Многие человеки,управляя таким источником,начинают думать только о себе,игнорируя остальных жителей. Тогда жители городов,заботясь о своей безопасности,ограничивают среднюю скорость движения в городе искусственными неровностями. Вывод прост. Хочешь ездить хорошо,не будь мудаком.
Про муда..ков пешеходов забыли вы походу?!

Рам,
Скорость ограничивается дорожными знаками ограничивающими скорость движения; контролируется - сотрудниками ГИБДД и тех.система фиксации скорости; сдерживается (наказывается) - штрафами в соответствии с КоАП РФ... А если на это все положить большой и толстый, то вот вам "лежачий мент"
Сегодня, 21:59   ЦитироватьОтветить
10
и
# 7и
Весь город надо выложить этой хе-нёй,в пределах границ муниципалитета, через каждые 10 см. и даже на тротуарах, что бы велосипедисты не носились или бегуны не бегали.  Пусть завоют все и водители ,и пешеходы ,но зато сделаем хорошо комерсу, который это недоразумение производит и боярам ,которые озолотятся от откатов ! С-ка, муд-ки!
Сегодня, 22:02   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 8Гость гость
Рам,
Если следовать вашей логике, то, к примеру г. Калининград - создан для "животных", т.к. там в подавляющем большинстве используются шумовые полосы. Походу для отпугивания той самой "живности"...)))
Сегодня, 22:03   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 9Гость.
Рам,
Все правильно сказано.
Дурость надо вытрясывать из дураков.
Сегодня, 22:14   ЦитироватьОтветить
00
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