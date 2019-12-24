В ближайшее время в Гусеве появится ещё одна улица с «лежачими полицейскими». Искусственные дорожные неровности будут установлены на перекрёстке улиц Школьной и Зои Космодемьянской. Сегодня здесь уже установили дорожные знаки. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
По улице Школьной проходит поток грузового автотранспорта. Студенты колледжа агротехнологий и природообустройства ежедневно направляются по этому перекрёстку из общежития в сторону учебного корпуса. Здесь были зафиксированы несколько случаев ДТП с участием пешеходов.
Ранее, в сентябре этого года, лежачий полицейский был установлен на территории парковой зоны физкультурно-оздоровительного комплекса.
На перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Школьной установят «лежачих полицейских»
24 декабря 2019, 18:20