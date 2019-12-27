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Уроженец Гусева вышел победителем из поединка с Джеффом Монсоном

27 декабря 2019, 13:46
Уроженец Гусева вышел победителем из поединка с Джеффом Монсоном
Очень эффектно заканчивают нынешний год наши спортсмены, занимающиеся смешанными единоборствами.

Так, одним из ярчайших спортивных событий уходящего года стал поединок между нашим земляком Александром Чистовым и легендой мирового спорта Джеффом Монсоном за чемпионский титул по джиу-джитсу, который состоялся 1 декабря в Уфе в рамках Кубка Евразии.

Поединок проходил в весовой категории 94+ по правилам JJIF. Гусевцы, занимающиеся различными видами борьбы, прекрасно знают Александра Чистова. Уроженец нашего города, Александр начал свою спортивную карьеру в секции по борьбе самбо под руководством тренера высшей категории по боевому самбо и рукопашному бою Александра Недвиги. Чистов является мастером спорта по самбо и боевому самбо, призером Чемпионата России по боевому самбо и обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Сейчас Александр Чистов живет в Калининграде, где в спортивном клубе «Dragon’s den» является тренером по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу.

Когда организаторы Кубка Евразии в Уфе предложили нашему земляку сразиться в поединке с Джеффом Монсоном, Александр согласился не раздумывая: далеко не всем спортсменам выпадает шанс встретиться на ковре с легендарным соперником. Усиленная подготовка и упорные тренировки не прошли даром: в знаковом поединке в первый день зимы Александр Чистов одержал победу над легендарным Джеффом Монсоном и завоевал титул чемпиона Евразии по бразильскому джиу-джитсу.

Поздравляем нашего земляка с этой легендарной победой!
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Ю
# 1ЮстасАлексу
Как же Саша на папу своего, Валерия Ивановича, похож... Молодец, конечно. 
Сегодня, 14:10   ЦитироватьОтветить
00
Я
# 2Я
А бородища то......фу
Сегодня, 14:11   ЦитироватьОтветить
01
Б
# 3Боец ММА
А кого он выиграл то? Старого больного пенсионера инвалида
Сегодня, 18:12   ЦитироватьОтветить
00
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