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В рамках акции памяти «Блокадный хлеб» в городском музее прошел Урок Победы

28 января 2020, 10:30
В рамках акции памяти «Блокадный хлеб» в городском музее прошел Урок Победы
Особое место в летописи Великой Отечественной войны занимает героическая оборона Ленинграда, который почти 900 дней находился в блокадном кольце.

В памятную дату, 27 января, в рамках акции памяти «Блокадный хлеб» в Музее города Гусева состоялся Урок Победы, посвященный Дню снятия блокады в 1944 году.

Тематическую встречу подготовили Волонтеры Победы нашего города совместно с Гусевским музеем в рамках участия во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В большом музейном зале собрались члены Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города Гусева, воспитанников филиала «Андрея Первозванного кадетский морской корпус», волонтеры Подростково-молодежного клуба, сотрудники музея и администрации, молодежь. С напутственным словом перед кадетами выступил председатель Совета ветеранов Василий Коляго.

На мероприятии почтили память блокадников, не доживших до полного освобождения Ленинграда, вспомнили подвиг советских войск, мужество и стойкость жителей города.
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