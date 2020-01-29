Жительница Гусева предстанет перед судом за хищение средств материнского капитала 29 января 2020, 13:04

Гусевской городской прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы города, обвиняемой в хищении средств материнского капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.



Обстоятельствами дела установлено, что женщина, имея умысел на совершение мошенничества при получении выплат — средств материнского капитала, которые в силу Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» могут быть направлены на улучшение жилищных условий, обратилась в администрацию муниципального образования «Озерский городской округ» с заявлением о выдаче ей разрешения на строительство жилого дома и выделении земельного участка. Получив необходимое разрешение на строительство, заключила с кредитной организацией договор займа на сумму более 400 тыс. рублей на строительство индивидуального жилого дома, основной долг и проценты по которому впоследствии были полностью погашены за счет средств материнского капитала, при этом денежные средства, полученные по договору займа, женщина потратила по своему усмотрению, не построив жилой дом и продав земельный участок, выделенный ей под строительство.



В связи с вышеизложенным в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое с обвинительным заключением направлено и. о. Гусевского городского прокурора в суд для рассмотрения по существу.