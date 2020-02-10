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Объявлен конкурс по выбору подрядчика, который займется ремонтом трассы «Советск-Гусев»

10 февраля 2020, 12:26
Объявлен конкурс по выбору подрядчика, который займется ремонтом трассы «Советск-Гусев»
Региональные власти на сайте госзакупок проводят конкурс по выбору подрядчика, который займется ремонтом 44-километрового участка трассы «Советск-Гусев».

Трасса будет отремонтирована на участке от 13,46 км до 58,60 км. Техническое задание предусматривает устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетонной смеси, укрепление обочин, нанесение горизонтальной дорожной разметки и ремонт тротуаров.

Начальная цена контракта оценивается в 599 320 993 рублей. Подрядчика должны выбрать 27 февраля. Работы планируется завершить до 1 октября 2021 года.
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# 1Протуберанец
Начальная цена контракта оценивается в 599 320 993 рублей. Подрядчика должны выбрать 27 февраля. 
Меня терзают смутные сомнения, не Мириам ли там попробует освоить заказ? Берут пример с Вротенбергов? Еврейские брателлы тоже начинали с малого, наши загорелые братья чем хуже, тоже начинали с малых объектов, а потом попёрло. Где морковка с петрушкой, там и асфальтобетон с песком, вошли во вкус и откат нужным людям. 
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