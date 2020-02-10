Региональные власти на сайте госзакупок проводят конкурс по выбору подрядчика, который займется ремонтом 44-километрового участка трассы «Советск-Гусев».
Трасса будет отремонтирована на участке от 13,46 км до 58,60 км. Техническое задание предусматривает устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетонной смеси, укрепление обочин, нанесение горизонтальной дорожной разметки и ремонт тротуаров.
Начальная цена контракта оценивается в 599 320 993 рублей. Подрядчика должны выбрать 27 февраля. Работы планируется завершить до 1 октября 2021 года.
Объявлен конкурс по выбору подрядчика, который займется ремонтом трассы «Советск-Гусев»
10 февраля 2020, 12:26