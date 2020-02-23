В России отмечают День защитника Отечества. По всей стране проходят торжества, поздравления принимают военные и все мужчины. В городах-героях вечером будут даны артиллерийские салюты.
А в Калиниградской области, в городе Гусеве, военнослужащие к этому дню получили долгожданный подарок — отремонтированные казармы и столовую. Их открыли на территории танкового полка армейского корпуса Балтийского флота. Корреспондент ОТР Жанна Мейлер продолжит.
В новой казарме могут жить 360 человек. Ремонтируя здание, военные строители сохранили его исторический облик, а внутри — все современное. Дизайн внутренней отделки выполнили в стиле лофт. Это казарма кубрикового типа, в каждой комнате живут 10-15 военнослужащих. В распоряжении «срочников» и «контрактников» комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортивные залы с тренажерами, душевые, бытовки со стиральными машинами.
Марат Вахрушев, рядовой: «Море впечатлений. Порядок, чистота, ну это все будет поддерживаться, естественно. Нравится то, что не однообразно покрашены стены, а в стиле лофт. Буду служить по контракту, жить в казарме, потому что здесь удобства, сержантские комнаты».
Здесь же открыли современную столовую на 700 человек. Одновременно здесь могут приготовить почти полторы тысячи порций обедов. В новой столовой воинской части провели контрольное приготовление обеда для личного состава танкового полка. Журналистов угостить не забыли.
Репортаж «ОТР» об отремонтированной казарме и столовой на территории танкового полка в Гусеве
23 февраля 2020, 20:33