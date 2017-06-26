В Гусевском районе инспекторы ГИБДД провели пропагандистскую акцию «Детское автокресло»

26 июнь 2017, 13:40

Сотрудники отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» провели на территории муниципалитета пропагандистскую акцию «Детское автокресло».



Автоинспекторы подходили к родителям, которые привезли детей в дошкольные образовательные учреждения, и проводили с ними разъяснительные беседы о важности использования детских удерживающих устройств. Полицейские напомнили водителям, что любая поездка в автомобиле связана с определенным риском. Опасность представляют не только аварии на дороге - экстренное торможение или резкий маневр могут привести к травмированию находящихся в салоне пассажиров. Самым уязвимым в такой ситуации будет ребенок, ведь он в отличие от взрослых пассажиров, не способен оценить ситуацию и самостоятельно обезопасить себя.



Каждый участник акции получил от инспекторов ГИБДД тематическую памятку о видах детских удерживающих устройств и способах их установки в автомобиле.

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