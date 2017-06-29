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27 июня на городской площади Гусева прозвучали поздравления выпускникам школы

29 июнь 2017, 10:44
«Дорогие выпускники! Поздравляем вас с окончанием школы! Сегодня под «Алыми парусами» вы отправляетесь в далекое плавание по океану жизни. «Алые паруса» – это не случайность, это романтика, молодость, движение вперед, это надежда, которую мы возлагаем на вас, нашу талантливую и перспективную молодежь. Перед вами множество дорог и каждому из вас предстоит выбрать свой путь. Я горжусь тем, что вы показали хорошие результаты на ЕГЭ. Все эти годы вы учились читать, думать, решать задачи и работать над сочинениями, а сегодня вы приступаете к самому главному из них – к сочинению собственной жизни» - с такими словами обратился к молодому поколению глава администрации Евгений Евгеньевич Михайлов.

Как сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа, на торжественной части мероприятия присутствовали первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Богданов А.С., врио министра образования Калининградской области Трусенёва С.С., глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель Окружного совета депутатов Гнездилов А.П.

После поздравлений прошла церемония награждения учеников, которые имеют отличия в учебе, достижения в спорте и творчестве.

В завершении вечера по традиции выпускники исполнили прощальный вальс.
Теги: выпускники
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