Детско-юношеский центр продолжает набор в объединения
26 август 2017, 23:15
Детско-юношеский центр продолжает набор в объединения на вакантные места:Теги: ДЮЦ набор
5-8 лет
«Фигурное катание»
«Спортивно-бальные танцы»
«Юный мультипликатор»
«Мир конструкторов и механизмов»
«Мультстудия»
«Умелые ручки»
«Планета детства»
8-12 лет
«Туризм»
«Очумелые ручки»
«Робототехника»
«Авиамоделирование»
«Планета детства»
«Юный художник»
«Бумажные фантазии»
«Техническое конструирование»
Конструктор «Ардуино»
12-17 лет
«Профессиональные пробы» - работа на станке «Лазерный гравер»
«Лаборатория нейропилотирования»
ДОО «Вожатый»
«Волонтер»
«Что? Где? Когда?»
«3D – технологии»
«Юнкор – TV»
«Черчение»
«Лазерная презентация»
Прием заявление проходит по адресу: г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 27. Справки по тел. 3-43-28.
Внимание! Количество мест ограничено. Для обучения по программам: «Фигурное катание», «Спортивно-бальные танцы», «Туризм» необходим допуск педиатра к занятиям спортом.
5-8 лет
«Фигурное катание»
«Спортивно-бальные танцы»
«Юный мультипликатор»
«Мир конструкторов и механизмов»
«Мультстудия»
«Умелые ручки»
«Планета детства»
8-12 лет
«Туризм»
«Очумелые ручки»
«Робототехника»
«Авиамоделирование»
«Планета детства»
«Юный художник»
«Бумажные фантазии»
«Техническое конструирование»
Конструктор «Ардуино»
12-17 лет
«Профессиональные пробы» - работа на станке «Лазерный гравер»
«Лаборатория нейропилотирования»
ДОО «Вожатый»
«Волонтер»
«Что? Где? Когда?»
«3D – технологии»
«Юнкор – TV»
«Черчение»
«Лазерная презентация»
Прием заявление проходит по адресу: г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 27. Справки по тел. 3-43-28.
Внимание! Количество мест ограничено. Для обучения по программам: «Фигурное катание», «Спортивно-бальные танцы», «Туризм» необходим допуск педиатра к занятиям спортом.
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