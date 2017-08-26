Детско-юношеский центр продолжает набор в объединения

26 август 2017, 23:15

Детско-юношеский центр продолжает набор в объединения на вакантные места:



5-8 лет

«Фигурное катание»

«Спортивно-бальные танцы»

«Юный мультипликатор»

«Мир конструкторов и механизмов»

«Мультстудия»

«Умелые ручки»

«Планета детства»



8-12 лет

«Туризм»

«Очумелые ручки»

«Робототехника»

«Авиамоделирование»

«Планета детства»

«Юный художник»

«Бумажные фантазии»

«Техническое конструирование»

Конструктор «Ардуино»



12-17 лет

«Профессиональные пробы» - работа на станке «Лазерный гравер»

«Лаборатория нейропилотирования»

ДОО «Вожатый»

«Волонтер»

«Что? Где? Когда?»

«3D – технологии»

«Юнкор – TV»

«Черчение»

«Лазерная презентация»



Прием заявление проходит по адресу: г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 27. Справки по тел. 3-43-28.



Внимание! Количество мест ограничено. Для обучения по программам: «Фигурное катание», «Спортивно-бальные танцы», «Туризм» необходим допуск педиатра к занятиям спортом.

113 просмотров