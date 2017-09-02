Городской дом культуры города Гусева продолжает набор в творческие коллективы

2 сентябрь 2017, 13:30

Городской дом культуры города Гусева продолжает набор в творческие коллективы:



- Студия современного танца «TuneDance»

(возрастные группы в категории от 6 до 18 лет)



- Танцевальный коллектив «Блеск»

(возрастные группы в категории от 5 до 12 лет)



- Хореографический коллектив «РОНДО»

( от 16 лет и старше)



- Хореографический коллектив «Вольница»

(возрастные группы в категории от 5 до 13 лет)



- Студия эстрадного вокала «Созвездие»

(от 15 лет и старше)



- Народный вокальный ансамбль «Любава»

(возраст от 45 и старше)

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