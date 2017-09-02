Городской дом культуры города Гусева продолжает набор в творческие коллективы
2 сентябрь 2017, 13:30
Городской дом культуры города Гусева продолжает набор в творческие коллективы:Теги: Городской дом культуры
- Студия современного танца «TuneDance»
(возрастные группы в категории от 6 до 18 лет)
- Танцевальный коллектив «Блеск»
(возрастные группы в категории от 5 до 12 лет)
- Хореографический коллектив «РОНДО»
( от 16 лет и старше)
- Хореографический коллектив «Вольница»
(возрастные группы в категории от 5 до 13 лет)
- Студия эстрадного вокала «Созвездие»
(от 15 лет и старше)
- Народный вокальный ансамбль «Любава»
(возраст от 45 и старше)
- Студия современного танца «TuneDance»
(возрастные группы в категории от 6 до 18 лет)
- Танцевальный коллектив «Блеск»
(возрастные группы в категории от 5 до 12 лет)
- Хореографический коллектив «РОНДО»
( от 16 лет и старше)
- Хореографический коллектив «Вольница»
(возрастные группы в категории от 5 до 13 лет)
- Студия эстрадного вокала «Созвездие»
(от 15 лет и старше)
- Народный вокальный ансамбль «Любава»
(возраст от 45 и старше)
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