19 сентября в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора

4 сентябрь 2017, 17:02

Уважаемые жители города и района !



19 сентября 2017 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику в кабинет № 9 к 8.00.



Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.

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