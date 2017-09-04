19 сентября в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора
4 сентябрь 2017, 17:02
Уважаемые жители города и района !Теги: День Донора больница
19 сентября 2017 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику в кабинет № 9 к 8.00.
Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.
19 сентября 2017 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику в кабинет № 9 к 8.00.
Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.
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