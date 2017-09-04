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19 сентября в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора

4 сентябрь 2017, 17:02
19 сентября в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора
Уважаемые жители города и района !

19 сентября 2017 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику в кабинет № 9 к 8.00.

Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.
Теги: День Донора больница
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айболит
# 1айболит
а почки куда можно сдать. а то в конце года выпускные у детей.
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