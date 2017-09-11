ДЮЦ объявляет набор детей 4-6 лет в объединение «Семицветик» и 5-7 лет в объединение «Мнемошкола»
11 сентябрь 2017, 17:00
Уважаемые родители и дети!Теги: ДЮЦ
Детско-юношеский центр объявляет набор детей 4-6 лет в объединение разностороннего развития «Семицветик» и детей 5-7 лет в объединение «Мнемошкола».
Занятия будут проводиться по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, 27.
Количество мест ограничено, обучение проводиться на платной основе.
Справки по телефону 3-43-28.
Детско-юношеский центр объявляет набор детей 4-6 лет в объединение разностороннего развития «Семицветик» и детей 5-7 лет в объединение «Мнемошкола».
Занятия будут проводиться по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, 27.
Количество мест ограничено, обучение проводиться на платной основе.
Справки по телефону 3-43-28.
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