ДЮЦ объявляет набор детей 4-6 лет в объединение «Семицветик» и 5-7 лет в объединение «Мнемошкола»

11 сентябрь 2017, 17:00

Уважаемые родители и дети!



Детско-юношеский центр объявляет набор детей 4-6 лет в объединение разностороннего развития «Семицветик» и детей 5-7 лет в объединение «Мнемошкола».



Занятия будут проводиться по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, 27.



Количество мест ограничено, обучение проводиться на платной основе.



Справки по телефону 3-43-28.

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