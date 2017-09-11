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ДЮЦ объявляет набор детей 4-6 лет в объединение «Семицветик» и 5-7 лет в объединение «Мнемошкола»

11 сентябрь 2017, 17:00
Уважаемые родители и дети!

Детско-юношеский центр объявляет набор детей 4-6 лет в объединение разностороннего развития «Семицветик» и детей 5-7 лет в объединение «Мнемошкола».

Занятия будут проводиться по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, 27.

Количество мест ограничено, обучение проводиться на платной основе.

Справки по телефону 3-43-28.
Теги: ДЮЦ
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