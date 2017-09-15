Под новое кладбище найден участок площадью 15 гектаров на землях посёлка Калининское
15 сентябрь 2017, 17:25
В минувший четверг вместе с представителями общественного Совета при администрации округа, сотрудниками администрации и МБУ «Чистота» было осмотрено состояние общегородского кладбища. А также рассмотрены вопросы перспективного развития захоронения.Теги: кладбище Админстрация Гусевского района
По словам заместителя главы администрации Владимира Козьякова, оставшихся 4 гектара земли, которые выделены для захоронения усопших, хватит еще на 4-5 лет.
«Общая площадь городского кладбища составляет 19 гектаров, - говорит Владимир Козьяков, - несколько лет назад для дальнейшего расширения, под захоронения были выделены и отмежеваны еще два земельных участка муниципальной собственности».
Однако, по словам заместителя главы государственная экспертиза отклонила проект, так как эти земли находятся вблизи реки Красная. Для осуществления захоронения там необходимо строительство очистных сооружений и организация насыпи два-три метра.
«А это потребует более двухсот миллионов рублей», - сказал Владимир Козьяков.
Что же касается расширения на север, то там земли сельхозназначения и находятся в частной собственности.
В свою очередь начальник отдела архитектуры Артем Борщев сообщил собравшимся, что муниципалитетом проведена работа по выявлению большого земельного массива для организации нового городского кладбища.
«Такой участок, площадью 15 гектаров, был найден на землях Калининского сельского поселения, - говорит Артем Борщев, - за местом, где посажена дубовая роща».
По замыслу архитекторов, там будет организована парковка для автомобилей, построена часовня и иная инфраструктура. Также там будет организовано мемориальное кладбище для захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда, правоохранительных органов, участников локальных войн, а также членов их семей.
Кроме того, будет продлен маршрут городского автобуса, чтобы жители могли без проблем добираться до мест захоронения своих родных и близких.
Глава администрации Евгений Михайлов поручил провести опрос среди населения, а также обсудить предложение архитектуры с общественным Советом.
В связи с этим, городская администрация просит всех жителей города Гусева принять участие в опросе на сайте администрации или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Если Вы поддерживаете инициативу отдела архитектуры администрации об организации нового городского кладбища на землях Калининского территориального отдела поставьте галочку напротив пункта «Поддерживаю», если Вы не согласны с таким решением, поставьте галочку напротив пункта «Против», если у Вас есть свое видение по поводу решения данного вопроса нажмите «Другой вариант» и оставьте в комментариях свои предложения.
По словам заместителя главы администрации Владимира Козьякова, оставшихся 4 гектара земли, которые выделены для захоронения усопших, хватит еще на 4-5 лет.
«Общая площадь городского кладбища составляет 19 гектаров, - говорит Владимир Козьяков, - несколько лет назад для дальнейшего расширения, под захоронения были выделены и отмежеваны еще два земельных участка муниципальной собственности».
Однако, по словам заместителя главы государственная экспертиза отклонила проект, так как эти земли находятся вблизи реки Красная. Для осуществления захоронения там необходимо строительство очистных сооружений и организация насыпи два-три метра.
«А это потребует более двухсот миллионов рублей», - сказал Владимир Козьяков.
Что же касается расширения на север, то там земли сельхозназначения и находятся в частной собственности.
В свою очередь начальник отдела архитектуры Артем Борщев сообщил собравшимся, что муниципалитетом проведена работа по выявлению большого земельного массива для организации нового городского кладбища.
«Такой участок, площадью 15 гектаров, был найден на землях Калининского сельского поселения, - говорит Артем Борщев, - за местом, где посажена дубовая роща».
По замыслу архитекторов, там будет организована парковка для автомобилей, построена часовня и иная инфраструктура. Также там будет организовано мемориальное кладбище для захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда, правоохранительных органов, участников локальных войн, а также членов их семей.
Кроме того, будет продлен маршрут городского автобуса, чтобы жители могли без проблем добираться до мест захоронения своих родных и близких.
Глава администрации Евгений Михайлов поручил провести опрос среди населения, а также обсудить предложение архитектуры с общественным Советом.
В связи с этим, городская администрация просит всех жителей города Гусева принять участие в опросе на сайте администрации или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Если Вы поддерживаете инициативу отдела архитектуры администрации об организации нового городского кладбища на землях Калининского территориального отдела поставьте галочку напротив пункта «Поддерживаю», если Вы не согласны с таким решением, поставьте галочку напротив пункта «Против», если у Вас есть свое видение по поводу решения данного вопроса нажмите «Другой вариант» и оставьте в комментариях свои предложения.
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