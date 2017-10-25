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При строительстве спортплощадки на территории школы №5 большегрузная техника испортила автостоянку

25 октябрь 2017, 23:38
При строительстве спортивной площадки на территории школы №5 применялась большегрузная техника. На строительную площадку она проезжала по территории, прилегающей к домам переулка Павлова, которую жильцы использовали для стоянки своих легковых автомобилей. Об этом рассказал местный видеоблогер Андрей Иванчатенко.

Представитель строителей заявлял жильцам близстоящих домов, что хуже не будет. Но после завершения строительства часть придомового участка, которая интенсивно использовалась для проезда большегрузов, стала значительно хуже. Площадка, пригодная для стоянки легковых машин, заметно уменьшилась.

Автор надеется на понимание и обращается с просьбой к Газпрому: восстановить данный участок для стоянки легковых машин.
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