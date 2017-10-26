В Гусеве пройдут бесплатные лекции в рамках проекта «Народный экскурсовод»
26 октябрь 2017, 15:27
Город Гусев стал участником проекта «Народный экскурсовод». Организатором проекта является Виктория Корнева - исполнительный директор Союза творческих лидеров. Проект уже не первый год активно работает в городе Калининграде. В феврале 2016 года администрация Гусева подхватив идею коллег из Калининграда, пригласила их в Гусев.экскурсия музей лекция
В 2017 году проект «Народный экскурсовод» в очередной раз стал победителем конкурса «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и благодаря этому, с октября Гусев снова стал одним из двух городов области, на базе которого пройдет обучение в рамках проекта «Народный экскурсовод». До конца ноября активным жителям нашего города, интересующимся историей края, представится возможность прослушать профессиональные лекции по краеведению, узнать интересные исторические факты о городе, научится технике проведения экскурсий и составления туристических маршрутов. Для проведения семинаров в Гусев будут приглашаться специалисты в области краеведения и экскурсоведения из городов Калининграда и Москвы. Это бесплатно и очень интересно.
Гусев уже имеет положительный опыт по проведению благотворительных экскурсий в рамках массовых мероприятий, посвященных Дню города, военно-исторического фестиваля и новогоднего тура выходного дня.
Волонтерами-экскурсоводами выступали активные жители города. Оживленные рассказы о достопримечательностях, окутанные легендами и хорошая компания оставили приятные впечатления у гостей от прогулок по нашему любимому городу.
В настоящее время администрацией округа совместно с предпринимателя сферы туризма разрабатывается туристический маршрут «Тропа вкуса» на новогодних каникулах. Участникам «Народного экскурсовода» предложено в конце обучения разработать свой собственный вариант гастрономического путешествия и, возможно, какой-то из них будет включен в реестр туристических маршрутов округа.
По окончании курса участники не станут экскурсоводами, но сделают первый шаг в том, чтобы стать им в будущем! Главная цель проекта - дать возможность найти себя в новом качестве, расширить кругозор, найти друзей и единомышленников!
Лекции будут проходить с 15.00-17.00 каждый вторник-среда-четверг, начиная с 24.10 по 28.11.2017, в Гусевском музее по адресу Московская, 36.
Оставить свою заявку на обучение и включения в группу «Народный экскурсовод» можно по тел. 3-60-52, 89062118605.062118605.
В 2017 году проект «Народный экскурсовод» в очередной раз стал победителем конкурса «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и благодаря этому, с октября Гусев снова стал одним из двух городов области, на базе которого пройдет обучение в рамках проекта «Народный экскурсовод». До конца ноября активным жителям нашего города, интересующимся историей края, представится возможность прослушать профессиональные лекции по краеведению, узнать интересные исторические факты о городе, научится технике проведения экскурсий и составления туристических маршрутов. Для проведения семинаров в Гусев будут приглашаться специалисты в области краеведения и экскурсоведения из городов Калининграда и Москвы. Это бесплатно и очень интересно.
Гусев уже имеет положительный опыт по проведению благотворительных экскурсий в рамках массовых мероприятий, посвященных Дню города, военно-исторического фестиваля и новогоднего тура выходного дня.
Волонтерами-экскурсоводами выступали активные жители города. Оживленные рассказы о достопримечательностях, окутанные легендами и хорошая компания оставили приятные впечатления у гостей от прогулок по нашему любимому городу.
В настоящее время администрацией округа совместно с предпринимателя сферы туризма разрабатывается туристический маршрут «Тропа вкуса» на новогодних каникулах. Участникам «Народного экскурсовода» предложено в конце обучения разработать свой собственный вариант гастрономического путешествия и, возможно, какой-то из них будет включен в реестр туристических маршрутов округа.
По окончании курса участники не станут экскурсоводами, но сделают первый шаг в том, чтобы стать им в будущем! Главная цель проекта - дать возможность найти себя в новом качестве, расширить кругозор, найти друзей и единомышленников!
Лекции будут проходить с 15.00-17.00 каждый вторник-среда-четверг, начиная с 24.10 по 28.11.2017, в Гусевском музее по адресу Московская, 36.
Оставить свою заявку на обучение и включения в группу «Народный экскурсовод» можно по тел. 3-60-52, 89062118605.062118605.
232 просмотра | 1 комментарий
0