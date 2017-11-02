Общественно-политическая газета «За доблестный труд» празднует 70-летний юбилей
2 ноябрь 2017, 15:43
Общественно-политическая газета «За доблестный труд» празднует свой юбилей. Ровно 70 лет назад вышел в свет её первый номер. С тех пор выпущено уже более 8 тысяч номеров.Теги: За доблестный труд юбилей
На веку газеты очень много всего интересного. Она свидетельница различных общественных событий и потрясений. Освещая всё самое значимое в нашем округе, «За доблестный труд» остаётся любимой и родной газетой многих местных жителей.
Поздравляем коллектив редакции с этой датой и желаем впредь радовать своих читателей интересными материалами.
3 ноября в 17:00 коллектив редакции приглашает всех своих читателей в Городской Дом культуры на праздничный концерт, приуроченный к этой дате.
На веку газеты очень много всего интересного. Она свидетельница различных общественных событий и потрясений. Освещая всё самое значимое в нашем округе, «За доблестный труд» остаётся любимой и родной газетой многих местных жителей.
Поздравляем коллектив редакции с этой датой и желаем впредь радовать своих читателей интересными материалами.
3 ноября в 17:00 коллектив редакции приглашает всех своих читателей в Городской Дом культуры на праздничный концерт, приуроченный к этой дате.
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