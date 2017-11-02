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Общество / Мероприятия

Общественно-политическая газета «За доблестный труд» празднует 70-летний юбилей

2 ноябрь 2017, 15:43
Общественно-политическая газета «За доблестный труд» празднует свой юбилей. Ровно 70 лет назад вышел в свет её первый номер. С тех пор выпущено уже более 8 тысяч номеров.

На веку газеты очень много всего интересного. Она свидетельница различных общественных событий и потрясений. Освещая всё самое значимое в нашем округе, «За доблестный труд» остаётся любимой и родной газетой многих местных жителей.

Поздравляем коллектив редакции с этой датой и желаем впредь радовать своих читателей интересными материалами.

3 ноября в 17:00 коллектив редакции приглашает всех своих читателей в Городской Дом культуры на праздничный концерт, приуроченный к этой дате.
Теги: За доблестный труд юбилей
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Я
# 1Я
Не восемь тысяч экземпляров. А восемь тысяч номеров.
Вчера, 17:44   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 2Admin
Цитата: Я
Не восемь тысяч экземпляров. А восемь тысяч номеров.

Исправил.
Вчера, 17:50   ЦитироватьОтветить0

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