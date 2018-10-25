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В Гусеве прошло заседание комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров

25 октября 2018, 18:16
В Гусеве прошло заседание комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров
В среду, 24 октября, в Гусеве состоялось заседание комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров. В нём приняли участие представители министерства по муниципальному развитию и внутренней политике.

По итогам заседания в муниципальный резерв управленческих кадров включили четырёх человек и одного в резерв адмнистрации, рассказали в Министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Также участники подвели итоги работы резерва управленческих кадров Гусевского городского округа за третий квартал текущего года и обозначили перспективы кадровой политики с учётом изменений к указу губернатора, регламентирующему это направление.

Резерв управленческих кадров создан для личностного развития резервистов и способствует повышению качества муниципального управления. Он позволяет людям, проживающим в отдаленных от областного центра муниципалитетах, но имеющим опыт, профессиональные знания и стремление к развитию, участвовать в работе органов власти путём подготовки проектно-аналитических и исследовательских работ. Они принимают участие в заседаниях комиссий и рабочих групп на областном уровне.

После прохождения повышения квалификации, стажировки в правительстве региона и органах местного самоуправления резервисты могут занять руководящие должности на государственных и муниципальных предприятиях и в органах региональной и местной власти.
Админстрация Гусевского района
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