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В преддверии новогодних праздников автошкола «Клаксон» снижает цены на обучение

8 ноябрь 2017, 13:25
В преддверии новогодних праздников автошкола «Клаксон» снижает цены на обучение
В автошколе «Клаксон» к новому 2018 году проводится акция, цены на полное обучение на категорию «В» снижены до 18800 рублей. В стоимость обучения входит бензин.

16 ноября 2017 года на территории городского рынка, в помещении автошколы, в 17:00 состоится организационное собрание группы, где будут решены все организационные вопросы.

Справки по телефону 525258, либо 89217105258
Теги: Клаксон
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