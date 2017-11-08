В преддверии новогодних праздников автошкола «Клаксон» снижает цены на обучение

8 ноябрь 2017, 13:25

В автошколе «Клаксон» к новому 2018 году проводится акция, цены на полное обучение на категорию «В» снижены до 18800 рублей. В стоимость обучения входит бензин.



16 ноября 2017 года на территории городского рынка, в помещении автошколы, в 17:00 состоится организационное собрание группы, где будут решены все организационные вопросы.



Справки по телефону 525258, либо 89217105258

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