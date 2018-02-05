«Юридический факт» на волнах «Радио на Востоке»
5 февраль 2018, 21:43
Каждую среду в 11-00, на волнах «Радио на Востоке» авторская программа «Юридический факт» с адвокатом Евгением Хребтань. Вашему вниманию освещение юридических ситуаций, ответы на правовые вопросы, полезные советы в области права.Теги: Радио
Свои вопросы задавайте в группах соцсети Вконтакте «Юридический факт» либо «Радио на востоке», по телефону 89521130810 или непосредственно в офисе адвоката по адресу: г. Гусев, ул. Победы, дом 7 «А», вход со двора.
На все вопросы будут даны ответы, а наиболее интересные из них будут освещаться в последующих программах.
Свои вопросы задавайте в группах соцсети Вконтакте «Юридический факт» либо «Радио на востоке», по телефону 89521130810 или непосредственно в офисе адвоката по адресу: г. Гусев, ул. Победы, дом 7 «А», вход со двора.
На все вопросы будут даны ответы, а наиболее интересные из них будут освещаться в последующих программах.
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