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«Юридический факт» на волнах «Радио на Востоке»

5 февраль 2018, 21:43
«Юридический факт» на волнах «Радио на Востоке»
Каждую среду в 11-00, на волнах «Радио на Востоке» авторская программа «Юридический факт» с адвокатом Евгением Хребтань. Вашему вниманию освещение юридических ситуаций, ответы на правовые вопросы, полезные советы в области права.

Свои вопросы задавайте в группах соцсети Вконтакте «Юридический факт» либо «Радио на востоке», по телефону 89521130810 или непосредственно в офисе адвоката по адресу: г. Гусев, ул. Победы, дом 7 «А», вход со двора.

На все вопросы будут даны ответы, а наиболее интересные из них будут освещаться в последующих программах.

Теги: Радио
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Гость Гость
# 1Гость Гость
А можно задать вопрос в прямом эфире?
Вчера, 22:18   ЦитироватьОтветить0
Д.Д.Л.
# 2Д.Д.Л.
Можно. Только на другом радио.....
Вчера, 22:29   ЦитироватьОтветить0
алёша
# 3алёша
Хотелось бы услышать,как кинули Архипова АС.Это ведь его была заслуга в открытии этого радио?
Вчера, 23:39   ЦитироватьОтветить0

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