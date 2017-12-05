Стройцентр
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В магазине «СаДогороД» большой ассортимент новогоднего товара

5 декабрь 2017, 12:58
Уважаемые жители и гости города!

Магазин «СаДогороД» рад представить вам большой ассортимент новогоднего товара!

Ёлки, сосны, уличные украшения, декоративное освещение, светодиодные гирлянды, сувениры и многое другое. А также У нас новое поступление фейерверков, салютов, петард, бенгальских свечей и хлопушек! Готовьтесь к Новому году с нами!

Наш адрес:
- м-н «СаДогороД» ул. Артиллерийская, 5, второй вход ул.Ломоносова, 10.
- м-н «ИнтерДизайн» пр.Ленина, 15. Телефон. 3-33-03.

Подробнее, о том что происходит в наших магазинах, можно узнать в группе ВКонтакте «Интердизайн Гусев».
Теги: ИнтерДизайн
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Гость гость
# 1Гость гость
гирлянды действительно дешевле, чем в остальных магазинах
Вчера, 14:25   ЦитироватьОтветить3
interdizain_gusev
# 2interdizain_gusev
Спасибо за комментарий! Постараемся и дальше радовать вас низкими ценами!
Вчера, 14:54   ЦитироватьОтветить0

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