В магазине «СаДогороД» большой ассортимент новогоднего товара
5 декабрь 2017, 12:58
Уважаемые жители и гости города!Теги: ИнтерДизайн
Магазин «СаДогороД» рад представить вам большой ассортимент новогоднего товара!
Ёлки, сосны, уличные украшения, декоративное освещение, светодиодные гирлянды, сувениры и многое другое. А также У нас новое поступление фейерверков, салютов, петард, бенгальских свечей и хлопушек! Готовьтесь к Новому году с нами!
Наш адрес:
- м-н «СаДогороД» ул. Артиллерийская, 5, второй вход ул.Ломоносова, 10.
- м-н «ИнтерДизайн» пр.Ленина, 15. Телефон. 3-33-03.
Подробнее, о том что происходит в наших магазинах, можно узнать в группе ВКонтакте «Интердизайн Гусев».
Магазин «СаДогороД» рад представить вам большой ассортимент новогоднего товара!
Ёлки, сосны, уличные украшения, декоративное освещение, светодиодные гирлянды, сувениры и многое другое. А также У нас новое поступление фейерверков, салютов, петард, бенгальских свечей и хлопушек! Готовьтесь к Новому году с нами!
Наш адрес:
- м-н «СаДогороД» ул. Артиллерийская, 5, второй вход ул.Ломоносова, 10.
- м-н «ИнтерДизайн» пр.Ленина, 15. Телефон. 3-33-03.
Подробнее, о том что происходит в наших магазинах, можно узнать в группе ВКонтакте «Интердизайн Гусев».
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