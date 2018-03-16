/ / / Польза природы рядом с домом: в Гусеве открылся магазин «Натурово»

16 марта 2018, 14:01

Какие продукты вы выбираете для своего стола? Многие из нас, не задумываясь, ответят: натуральные, свежие и качественные. Ведь здоровье — собственное и близких — это наш главный приоритет. Минздрав РФ назвал четыре основных критерия здорового образа жизни. К ним относятся отказ от курения, потребление не более пяти граммов соли в сутки, ежедневная физическая активность не менее 30 минут и употребление не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Как обеспечить себя и свою семью полезной едой, не переплачивая при этом?На помощь жителям Калининградской области, стремящимся вести здоровый образ жизни, приходит «Натурово». Компания открыла розничную сеть, где можно купить товары для полноценного рациона. По словам представителей компании, магазины формата «У дома» будут отличаться от привычных супермаркетов или универсамов. Что же в них необычного? Давайте разберёмся.Особый контроль качества. Не каждый продукт может попасть на прилавок «Натурово». В магазинах сети вы можете найти продукцию не только самой агрофабрики. Компания сотрудничает с надёжными партнёрами, которые предлагают натуральные и качественные продукты.Приоритет отдаётся местным производителям. Ведь выращенные в своём регионе продукты не подвергаются химической обработке, которая помогает пережить транспортировку и долгое хранение.— говорят представители компании.Продавцы-консультанты станут вашими друзьями. Не знаете, что приготовить сегодня на ужин? Больше не нужно лезть в книгу рецептов или звонить маме! Продавцы-консультанты расскажут о пользе того или иного продукта, посоветуют, что с чем лучше сочетать, поделятся рецептом и всегда будут с вами честными.Реальные цены на натуральную продукцию. Магазины «Натурово» уверены в качестве и пользе продукции, и при этом компания заботится о вашем семейном бюджете. Во всех точках сети действуют еженедельные акции на определённые группы товаров, которые актуальны именно в это время. Например, сейчас организму нужны продукты для укрепления иммунитета. Поэтому в магазинах «Натурово» вы по приятным ценам можете приобрести фрукты, которые окажут иммуностимулирующее действие, снизят нервное напряжение и поднимут настроение! Акционные товары хорошо сочетаются друг с другом, поэтому их можно использовать для приготовления вкусного блюда.Каждую субботу в магазине «Натурово» проходит дегустация. Вы сможете оценить вкусовые качества предложенных продуктов и узнать, как их лучше приготовить. Мы находимся в г. Гусев, ул. Московская 34аВ ближайшем будущем откроется второй магазин «Натурово» в г. Гусев, ул. Вокзальная 3.Компания становится вашим близким другом, который помогает питаться правильно, вкусно и безопасно, заботясь о вашем семейном бюджете. Подружитесь с «Натурово»!В Гусеве: Московская 34а.В Советске: Герцена, 1, Ломоносова, 15.В Черняховске: ул. Калинина, д. 20-1.В Калининграде:Московский район: Карамзина, 34, Дзержинского, 98;Ленинградский район: Денисова, 10, Денисова, 18, Фрунзе, 59—67, Гайдара, 173, 4-я Большая Окружная, 35;Центральный район: Кирова, 42, Красная, 139а, Советский проспект, 36.Подписывайтесь на нас в соцсетях и узнавайте о всех новинках первыми.