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Информационный сайт города Гусева

Акция в фирменных магазинах «Натурово»

3 августа 2018, 22:36
Акция в фирменных магазинах «Натурово»
Выбор в пользу натуральных продуктов — это всегда выбор в пользу здоровья. Опросы показывают, что регулярно покупать натуральные продукты питания готовы уже около 60% россиян. И эта цифра будет только расти.

В 2017 году Агрофабрика «Натурово» впервые для Калининграда предложила формат розничных магазинов натуральных продуктов, которые стремительно завоевали популярность у покупателей. Залогом успеха стали удачное расположение, доступные цены и строгая политика в отношении ассортимента. Кроме полюбившихся продуктов из собственной линейки «Натурово», сегодня на прилавках фирменных магазинов представлены продовольственные товары и других российских производителей, включая фермерские хозяйства. Здесь можно приобрести отборные овощи и фрукты, ягоды и грибы, приготовленные по домашним рецептам соленья, настоящий пасечный мед, орехи, разнообразные консервы, молоко, яйца, хлебобулочные изделия, соки прямого отжима, а также колбасы и сладости.

За богатым разнообразием стоит кропотливая работа экспертов «Натурово», которые лично посетили каждого поставщика, чтобы оценить не только качество предлагаемых продуктов, но и условия и технологию их производства. Важнейшим критерием жесткого отбора было отсутствие в составе каких-либо искусственных добавок. Приятно отметить, что выдержать все требования и стать партнерами «Натурово» смогли многие калининградские аграрии.

Еженедельно в магазинах «Натурово» действуют акции на определенные группы товаров, а по субботам проходят традиционные бесплатные дегустации для всех желающих.



Агрофабрика «Натурово» по праву гордится доверием, которое удалось заслужить у жителей Калининградской области за годы работы. Открытие собственных магазинов стало еще одним шагом компании навстречу потребителям, которые могут быть уверены в том, что с прилавка на домашний стол попадут только проверенные, вкусные натуральные продукты.

Добро пожаловать за покупками!

Адреса магазинов в Гусеве:

  • Московская, 34а;
  • Вокзальная, 3.

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