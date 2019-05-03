Фотогалерея «Фьють!» приглашает жителей и гостей города на открывшуюся недавно выставку художественных фотографий под титульным названием «Всякая всячина».
Парадоксальные, удивительные, загадочные, шутливые, неожиданные, юмористические снимки предстанут пред Вашим взором. Заставят Вас улыбнуться. Заставят Вас задуматься. Заставят Вас удивиться. Да и мало чему вас заставят.
Приходите смотреть. Не пожалейте времени на положительные эмоции.
Станьте участниками феерии. У каждого в архиве есть аховые изображения жизни. Приносите их и выставляйтесь. Добро пожаловать!
Не стесняйтесь хвастаться! Делитесь положительными эмоциями с окружающими!
Наш адрес: г. Гусев, ул. Московская, 17 Фотосалон «Фото для Вас».
Время работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Обед с 13:00 до 14:00. В субботу работаем с 9:00 до 15:00 без обеда.
Наши телефоны: 8-905-247-48-26, 8-906-211-66-33.
Наша электронная почта: dlyavas.foto@yandex.ru.
В фотогаллерее «Фьють!» открылась новая выставка «Всякая всячина»
3 мая 2019, 14:44Фото для Вас выставка
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