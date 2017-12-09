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Полиция Гусевского района разыскивает пропавшего Альтман Алексея Анатольевича

9 декабрь 2017, 12:11
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Альтман (Король, Алексеев) Алексей Анатольевич, 1990 года рождения, уроженец города Гусева.

27 октября 2017 года молодой человек выехал на своем автомобиле «Ауди» серебристого цвета в Германию, и с тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 27 лет, рост 185 см, среднего телосложения, глаза голубые, стрижка короткая, волосы темно-русые, на правой ноге с внутренней стороны послеоперационный шрам около 30 см.

Был одет: красная ветровка с капюшоном на молнии, под курткой толстовка серого цвета с капюшоном на молнии, брюки спортивные цвета хаки, на ногах кроссовки темно-серые на белой подошве, на голове кепка (бейсболка) черного цвета, на шее крестик серебряный около 3-х см. на серебряной цепочке крупного плетения. При себе был портфель кожаный черного цвета с документами и мобильный телефон.

Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея Альтмана, просьба обратиться в полицию Гусевского района по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-32-81, 8(4012)552-605, 02.
Теги: розыск
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