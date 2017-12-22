Произошел пожар в двухэтажном здании на улице Правобережной

22 декабрь 2017, 13:22

21 декабря в 12.22 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Правобережной в городе Гусеве. На первом этаже двухэтажного кирпичного здания размером 100х10 метров, в помещении 30х10 метров, горели станок, ветошь и машинное масло на площади 6 квадратных метров.



Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13, ПСЧ-11 и ПСЧ-24 в составе 6 человек и 3 единиц техники.



Пострадавших нет.

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