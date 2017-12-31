В поселке Красногорское произошел пожар в бане

31 декабрь 2017, 12:17

30 декабря 2017 года в 16.34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Молодежной в поселке Красногорское Гусевского городского округа. В одноэтажной кирпичной бане, размером 6х12 метров, в парной горела деревянная обшивка.



Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 9 человек и 3 единиц техники.



Пострадавших нет.

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