Магазин «Двери» на Красноармейской
Новости / Происшествия

В поселке Красногорское произошел пожар в бане

31 декабрь 2017, 12:17
В поселке Красногорское произошел пожар в бане
30 декабря 2017 года в 16.34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Молодежной в поселке Красногорское Гусевского городского округа. В одноэтажной кирпичной бане, размером 6х12 метров, в парной горела деревянная обшивка.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 9 человек и 3 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
278 просмотров
0
Русский ювелирный дом
Другие новости по теме
На улице Матросова произошел пожар в бане
На улице Матросова произошел пожар в бане
В поселке Ломово произошел пожар, сгорела баня и сарай
В поселке Ломово произошел пожар, сгорела баня и сарай
На улице Дачная в городе Гусеве произошел пожар в бане
На улице Дачная в городе Гусеве произошел пожар в бане
В садовом обществе «Ромашка» сгорела баня
В садовом обществе «Ромашка» сгорела баня

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»