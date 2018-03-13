В посёлке Подгоровка сгорел гараж с автомобилем

13 марта 2018, 10:46

13 марта в 00.54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Подгоровка Гусевского городского округа. В кирпичном гараже размером 5 на 7 метров сгорела кровля. Внутри сгорел автомобиль «Опель Омега».



Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 6 человек и 2 единиц техники.



Пострадавших нет.

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