В посёлке Калининское обнаружено два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны

23 мая 2018, 17:04

В посёлке Калининское Гусевского городского округа обнаружено два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций по Калининградской области.



В сообщении ведомства говорится, что найдены и обезврежены 155-мм артснаряд и одна 82-мм минометная мина.

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