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В посёлке Калининское обнаружено два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны

23 мая 2018, 17:04
В посёлке Калининское обнаружено два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны
В посёлке Калининское Гусевского городского округа обнаружено два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций по Калининградской области.

В сообщении ведомства говорится, что найдены и обезврежены 155-мм артснаряд и одна 82-мм минометная мина.
оружие
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Гость.
# 1Гость.
Было бы мозгов побольше, то раскрыли бы коварный план ИГИЛА. Как делают в Калининграде.
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