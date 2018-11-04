Под Гусевом автомобиль «Фольксваген» вылетел в кювет, пострадал водитель

4 ноября 2018, 15:19

3 ноября в 18:30 на 107 км 900 м автодороги «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман» 21-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь со стороны посёлка Отрадное в направлении посёлка Львовское, на прямом участке дороги, не учел состояние дорожного покрытия, допустил съезд в придорожный кювет слева по ходу движения автомобиля.



В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

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