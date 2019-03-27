В Гусеве на улице Сержанта Утегенова обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны

27 марта 2019, 14:20

В течение суток в Калининградской области в ходе земельных работ было обнаружено 13 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.



В посёлке Лесном Гурьевского ГО из грунта извлекли несколько 37- 76- 80- и 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, на улице Комсомольской в городе Мамоново — 85 миллиметровый артиллерийский снаряд и ручную гранату РГ-42, на улице Сержанта Утегенова в Гусеве — 45 миллиметровый артиллерийский снаряд и 380 миллиметровый артснаряд на улице Автомобильной в Калининграде.



Опасные находки будут уничтожены на специальном полигоне.

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