Полиция города Гусева разыскивает Ольгу Курочкину и её 7-летнюю дочь Софию

18 апреля 2019, 10:42

Полиция города Гусева просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения Курочкиной Ольги Геннадьевны 1988 года рождения и её дочери Курочкиной Софии Александровны 2011 года рождения.



Девочка учится в первом классе, но с 14 января 2019 года не посещает образовательное учреждение. Ранее мать с дочкой проживали в городе Гусеве на улице Зелёной.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Ольги Курочкиной или Софии Курочкиной, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 40143 3-23-32, 3-24-10, 3-24-61.

423 просмотра