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Полиция города Гусева разыскивает Ольгу Курочкину и её 7-летнюю дочь Софию

18 апреля 2019, 10:42
Полиция города Гусева просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения Курочкиной Ольги Геннадьевны 1988 года рождения и её дочери Курочкиной Софии Александровны 2011 года рождения.

Девочка учится в первом классе, но с 14 января 2019 года не посещает образовательное учреждение. Ранее мать с дочкой проживали в городе Гусеве на улице Зелёной.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Ольги Курочкиной или Софии Курочкиной, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 40143 3-23-32, 3-24-10, 3-24-61.
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