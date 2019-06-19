В Гусеве гендиректор предприятия по производству металлических изделий подозревается в сокрытии налогов

19 июня 2019, 12:49

Черняховским межрайоным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в отношении генерального директора одной из фирм города Гусева, занимающейся деятельностью в сфере производства готовых металлических изделий, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).



Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам проверок, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.



По версии следствия, подозреваемый, игнорируя предписания налоговых органов, направлявших ему требования об уплате налогов, пеней и штрафов, обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок не выполнял.



После приостановления межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы операций по счетам организации, подозреваемый, в целях сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в период с июня 2017 по август 2018 гг. осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций.



По данным предварительного расследования, сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность по налогам и сборам, превысила 3,2 млн рублей.



В настоящее время следственным путем устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, принимаются меры к погашению задолженности.



Расследование уголовного дела продолжается. Преступление, в совершении которого подозревается предприниматель, влечёт за собой наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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