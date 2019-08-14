В Гусеве при столкновении «Ниссана» и «Пежо» пострадала 14-летняя пассажирка

14 августа 2019, 10:52

13 августа в 22:30 35-летний водитель управляя автомобилем марки «Ниссан» двигался по улице Смирнова в сторону улицы Маяковского. При выезде с второстепенной дороги не предоставил на перекрестке преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге автомобилю марки «Пежо» под управлением 28-летнего водителя, в результате чего совершил с ним столкновение.



В результате ДТП 14-летняя пассажирка автомобиля «Пежо» получила телесные повреждения.

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