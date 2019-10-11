Житель Гусева задержан за угон автомобиля у таксиста в Калининграде 11 октября 2019, 19:47

В дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району обратился 50-летний водитель такси с заявлением об угоне его автомобиля. Информация об угнанной машине марки «Шкода» была передана в Госавтоинспекцию.



Возле одного из домов по улице Железнодорожной злоумышленник наехал на препятствие, после чего его на месте задержали сотрудники ГИБДД.



За рулём автомобиля находился 45-летний житель Гусева, ранее судимый за кражу. Выяснилось, что у водителя нет прав и он находится в состоянии алкогольного опьянения.



Сотрудники полиции установили, что злоумышленник познакомился с потерпевшим в одном из медицинских учреждений. Вместе покинув больницу, мужчины решили выпить за знакомство. В ходе совместного распития алкогольных напитков гусевчанин тайно похитил у собутыльника ключи от припаркованного на Ленинском проспекте автомобиля и отправился кататься.



За управление транспортным средством в состоянии опьянения на мужчину был составлен административный протокол. Кроме того, в отношении данного гражданина по факту незаконного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.