Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Происшествия / Житель Гусева задержан за угон автомобиля у таксиста в Калининграде
Информационный сайт города Гусева

Житель Гусева задержан за угон автомобиля у таксиста в Калининграде

11 октября 2019, 19:47
Житель Гусева задержан за угон автомобиля у таксиста в Калининграде
В дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району обратился 50-летний водитель такси с заявлением об угоне его автомобиля. Информация об угнанной машине марки «Шкода» была передана в Госавтоинспекцию.

Возле одного из домов по улице Железнодорожной злоумышленник наехал на препятствие, после чего его на месте задержали сотрудники ГИБДД.

За рулём автомобиля находился 45-летний житель Гусева, ранее судимый за кражу. Выяснилось, что у водителя нет прав и он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник познакомился с потерпевшим в одном из медицинских учреждений. Вместе покинув больницу, мужчины решили выпить за знакомство. В ходе совместного распития алкогольных напитков гусевчанин тайно похитил у собутыльника ключи от припаркованного на Ленинском проспекте автомобиля и отправился кататься.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения на мужчину был составлен административный протокол. Кроме того, в отношении данного гражданина по факту незаконного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Другие новости по теме
В рамках профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции выявили в Гусеве трёх пьяных водителейВ рамках профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции выявили в Гусеве трёх пьяных водителейГусевский суд взыскал с виновника ДТП в пользу страховой компании 120 тысяч рублейГусевский суд взыскал с виновника ДТП в пользу страховой компании 120 тысяч рублейПьяный житель Гусева «шутки ради» угнал фургон у сослуживцаПьяный житель Гусева «шутки ради» угнал фургон у сослуживцаВ Гусеве полиция проводит проверку по факту происшествия возле кафе на Ленинском проспектеВ Гусеве полиция проводит проверку по факту происшествия возле кафе на Ленинском проспекте
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»