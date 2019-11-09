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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском районе фура выехала на полосу встречного движения и опрокинулась в кювет

9 ноября 2019, 11:42
8 ноября в Гусевском районе автомобиль марки «Ман» выехал на полосу встречного движения и опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Авария произошла в 12:30 на третьем километре автодороги «Гусев-Костино-Маяковское». Автомобиль был с полуприцепом марки «Миллер», под управлением 52-летнего мужчины. Выбрав не безопасный скоростной режим, в ходе осуществления маневра — правый поворот, водитель не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожной аварии водитель получил телесные повреждения.
авария
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Ж
# 1Житель
Дебила кусок...хорошо что машин встречных не было.
Сегодня, 13:44   ЦитироватьОтветить
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