В Гусевском районе фура выехала на полосу встречного движения и опрокинулась в кювет 9 ноября 2019, 11:42

8 ноября в Гусевском районе автомобиль марки «Ман» выехал на полосу встречного движения и опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.



Авария произошла в 12:30 на третьем километре автодороги «Гусев-Костино-Маяковское». Автомобиль был с полуприцепом марки «Миллер», под управлением 52-летнего мужчины. Выбрав не безопасный скоростной режим, в ходе осуществления маневра — правый поворот, водитель не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием.



В результате дорожной аварии водитель получил телесные повреждения.