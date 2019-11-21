Полиция Гусева разыскивает утратившего связь с родственниками Игоря Пашенцева 21 ноября 2019, 17:00

МО МВД России «Гусевский» разыскивается Пашенцев Игорь Викторович, 1972 года рождения, уроженец города Гусев Калининградской области, ранее проживал по адресу: город Гусев, улица Ломоносова, который с 2002 года утратил родственные связи со своей дочерью, и до настоящего времени его местонахождение не известно.



Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 170 см., среднего телосложения, глаза карие, волосы темные коротко стриженные.



Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Игоря Пашенцева, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.



Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.