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Информационный сайт города Гусева

На автодороге «Советск-Гусев» водитель Мерседеса сбил несовершеннолетнего пешехода

11 февраля 2020, 12:58
9 февраля в 11:01 на 64 километре 266 метров автодороги «Советск-Гусев» 36-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес» двигался по направлению от города Калининграда в сторону города Гусева, где совершил наезд на 16-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть не по пешеходному переходу в непосредственной близости от двигавшегося автомобиля справа налево относительно движения автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.
авария
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# 1Житель
автодороги «Советск-Гусев» 36-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес» двигался по направлению от города Калининграда в сторону города Гусева
У автора с топографией проблемы? или с передачей информации? (Калининград на западе, Советск на Севере, кто куда ехал - непонятно). Водителя жалко, ежели не имел технической возможности остановиться (если не превысил скорость), пострадавшего - за безрассудство по отношению к собственной жизни. 
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