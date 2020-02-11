На автодороге «Советск-Гусев» водитель Мерседеса сбил несовершеннолетнего пешехода 11 февраля 2020, 12:58

9 февраля в 11:01 на 64 километре 266 метров автодороги «Советск-Гусев» 36-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес» двигался по направлению от города Калининграда в сторону города Гусева, где совершил наезд на 16-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть не по пешеходному переходу в непосредственной близости от двигавшегося автомобиля справа налево относительно движения автомобиля.



В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.