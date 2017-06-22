В переулке Сосновом сгорел микроавтобус «Фольксваген ЛК35»

22 июнь 2017, 09:50

21 июня 2017 года, в 23.47, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на переулке Сосновый в городе Гусеве. В микроавтобусе «Фольксваген ЛК35» выгорел салон и моторный отсек.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.



Пострадавших нет.

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