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На автодороге «Гусев-Ольховатка» женщина-водитель спровоцировала аварию при обгоне

10 август 2017, 12:27
На автодороге «Гусев-Ольховатка» женщина-водитель спровоцировала аварию при обгоне
9 августа 2017 года, в 09:25, на автодороге «Гусев-Ольховатка» 53-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Цивик» при совершении обгона не убедилась в безопасности совершаемого маневра и допустила столкновение с автомобилем «Исузу Трупер».

В результате ДТП водитель «Хонды» получила телесные повреждения.
Теги: авария
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